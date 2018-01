– Send gaven min til Filippinene

nyheter

Kristoffer Pettersen fra Bossekop fylte 11 år søndag 28. januar. Tidligere i uka spurte mor og far hva han ønsket seg i gave, og svaret viste seg å bli uvanlig reflektert, alderen tatt i betraktning.

– Han syns det var vanskelig, og visste ikke helt, sier mamma Marit Pettersen. Etter litt fram og tilbake begynte de å snakke om sine filippinske venner, og da dukket den uvanlige løsningen opp.

– Han ville sende gaven fra mamma og pappa til Filippinene. Jeg spurte om han var sikker, sa at gaven fra oss var på tusen kroner, men han sa ja uten å nøle. Han var helt sikker. Så nå sender vi de pengene til noen som trenger dem, sier Marit.

Klassen ble å gruble

– Mamma sa at jeg kanskje har alt jeg trenger siden jeg ikke kom på noe som helst, og det har mamma rett i, sier bursdagsbarnet. Kristoffer går på femtetrinnet på Bossekop skole, hvor ideen fikk blandet mottakelse.

– Jeg fortalte det til klassen. Det var ganske mange som lurte på hvorfor jeg ga bort bursdagsgaven min, i stedet for å få noe, sier Kristoffer, som hjemmefra vet mye om hvordan folk har det i Filippinene. Familien kjenner nemlig mange der fra, noe Marit kan forklare.

Store forskjeller

– Vi har hatt en rekke au pairer fra Filippinene, så både Kristoffer og broren er godt kjent med folket. Min venninne Jeane Lumangtad Bull er fra filippinene, og vi har reist dit i lag, hun og jeg. Det var et sjokk å komme dit og se forskjellene. De lever på smuler i forhold til oss, sier Marit, takknemlig for at også Kristoffer har arvet hennes lyst til å hjelpe.

– Vi planlegger ny tur, Jeane og jeg, og Kristoffer har sagt han vil være med, sier hun.

Holder kontakten

Familien Pettersens gavmildhet tyder på at de ikke er rike, men dette med au pairene kan få folk til å lure.

– Er dere rike på penger?

– Nei, det kan man ikke si, sier Marit, som innrømmer at guttene nok er farget av hennes iver etter å hjelpe. De prater mye om fattigdommen der nede, og en av au pairene, en gutt som nå jobber i Danmark, satte særlig sitt preg på Kristoffer. De holder fortsatt kontakten, får vi vite.

Med eller uten hovedgaven fra foreldrene; Kristoffer har hatt en kjempefin bursdag. Lørdag fikk han dra med venner på badebursdag i Nordlysbadet, og på selve bursdagen skulle de ha folk på besøk. Vi gratulerer med dagen, og sier god tur hvis han får bli med mamma på reise.