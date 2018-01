nyheter

Fredag kveld fikk politiet melding om at to personer hadde tatt med seg 201 kilo fisk for mye over grensen til Finland. Passering skal etter det de opplyser ha funnet sted ved Utsjok.

Når det gjelder forhold som type fisk, nasjonalitet på personene og hvor de eventuelt har fisket eller kjøpt fisken, så sier operasjonsleder Lars-Rune Hagen ved politiet i Finnmark at de ikke har mer opplysninger i saken, annet enn at personene kan vente seg et forelegg.