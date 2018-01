Hjelpeaksjon i Sarves

nyheter

– Det stemmer at vi har vært oppe på en aksjon, sier operativ leder i Alta Røde Kors hjelpekorps, Jonas Angel Hansen.

Det var fredag kveld at Alta Røde Kors hjelpekorps måtte bistå en familie i Sarves. Hjelpekorpset betegner aksjonen som rutinemessig, og viser for øvrig til det politiet har gått ut med.

– Vi uttaler oss generelt ikke om aksjoner ut over det politiet har, sier Angel Hansen.

Gikk seg bort

Politiets twittermelding gikk ut på at familien trengte hjelp til å komme seg inn i ei hytte, men operasjonssentralen opplyser at de også hadde gått seg bort og at de fikk bistand til transport.

– Ei mor og hennes barn ble hjulpet ned til bygda av Røde kors i forbindelse med at de hadde gått seg bort, sier operasjonsleder Lars-Rune Hagen.

Ingen skader

Etter det politiet opplyser, skal verken mor eller barn ha kommet til skade i forbindelse med episoden i Sarves.

– Jeg kan bekrefte politiets opplysninger. Det har gått bra med dem, sier hjelpekorpsets operative leder.