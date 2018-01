Feirer lyset med storslagen konsert

nyheter

Det er Steinar Hardersen som åpner kirkadøra på vidt gap på vegne av Alta menighet, frimurerlogen og Maria-logen. Søndag klokken 18 ringes det i klokka for en flott koropplevelse under kyndelsmess.

Finnmark logekor er i praksis Alta frimurerkor med gjestesangere fra Alta kammerkor. De har finpusset repertoaret, med kyndig veiledning av dirigent Hege Sofie Nilsen. Fire ekstra mannsstemmer kan gi mer balanse i blandakoret, 10 pluss 10. Tilsammen 20 stemmer som skal være godt samkjørte.

– Mange tenker kanskje at kyndelsmess kun er preken og forretting, men det handler også om en korkonsert vi håper kan friste ved inngangen til lysere dager, sier Steinar Hardersen. På repertoaret finner vi alt fra Ave Maria til Nærmere deg, min Gud og ikke minst gregorianske Simeons lovsang, som er svært så relevant på den gammelkirkelige festdagen

Det bibelske grunnlag for en prosesjon med lys er nettopp Simeons beskrivelse av Jesus som "et lys som åpenbarer Herren for hedningene".

Hardersen forteller at kyndelsmess etterhvert har blitt en mindre prestetung begivenhet.

– Tro er noe universelt og man åpner mer rom for den enkeltes tro, der alle er inkludert, påpeker Hardersen, som i tråd med dette håper på stort oppmøte i katedralen søndag ettermiddag.

Sokneprest Øyvind Oksavik har ansvaret for liturgien, prost Anne Skoglund forretter, mens Bjørn Kjellmann på sett og vis tar avskjed som kantor i disse dager. Vigsling av ny kantor ble gjennomført forrige søndag.

– Vi tror dette kan bli en oppbyggelig og hyggelig kveld, med kirkekaffe og fellesskap etterpå, sier Hardersen.