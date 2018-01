Når ikke de unge med lokalnyheter

nyheter

Stadig flere unge leser lokalaviser på nett, likevel leser kun 3 prosent av aldersgruppen under 30 år lokale nyheter på NRKs nettsider.

Det viser en landsomfattende spørreundersøkelse om medievaner, utført av opinion på oppdrag fra Handelshøyskolen BI.

Til sammenligning leser 13 prosent av de under 30 lokalaviser på nett.

– Undersøkelsen bekrefter at både NRK og lokalavisene har en stor utfordring i å nå fram til ungdom. Men problemet er størst for NRK, sier Ragnhild Olsen, medieforsker ved Handelshøyskolen BI, til Klassekampen.

Da NRK på nyåret kunngjorde at de ville kutte i distriktsnyhetene på TV ble de tatt på senga av de høylytte protestene fra seerne, skriver avisen.

– Det var de lojale, eldre brukerne som ble opprørt da tilbudet på tv ble tatt ned. Jeg har forståelse for at NRK vil frigjøre ressurser. Men det denne saken har avdekket, er at NRK må gjennomføre flere ting på en gang for ikke å fremmedgjøre en stor del av brukerne, sier Olsen. (©NTB)