Kan du løse luksusproblemet?

nyheter

I Oslo kjøres det intervjuer for å velge mellom alle som sikler etter å komme seg på leir i regi av CISV. I Finnmark er det ledig plass.

– Dette er et fantastisk tilbud. Du lærer vilt mye, og blir mye flinkere i engelsk. Bedre sommerferie finnes ikke, sier Andrea Simonsen (15) og Elise Sørensen (15) fra CISV Finnmark. Begge har selv vært med på leir, Elise to ganger, og sier at man får masse nye venner.

Trygt og fint

– Tiden flyr så fort, og når det nærmer seg slutten vil man bare være der en måned til. Nesten ingen plages av hjemlengsel, det er så mye å holde på med, sier de.

Å være på leir betyr å si ha det til foreldre og søsken i tre til fire uker, men Simonsen og Sørensen sier det er like trygt som hjemme. Lederne passer på, og reglene som skal sørge for at alle har det godt, er strenge.

Bra erfaring

– Vi mangler to gutter til en 15-årsleir som skal være i Hedemark til sommeren, og vi mangler to jenter til en 11-års leir i Kiel i Tyskland. I tillegg mangler vi to ledere, de må være minst 21 år gamle.

Utgiftene til lederne dekkes, så jentene kaller det en gratis ferie og en erfaring som definitivt gjør seg på CV.

Leiren i Kiel er for ungdom født i 2006/2007 og går fra 13. juli til 9. august, og leiren i Hedmark er for dem født i 2002/2003 og går fra 6. til 28. juli. Hvis du vil å søke, så ta kontakt med leder for CISV Finnmark, Ingeborg Voll Elvenes på telefon: 941 38 635.

Mangfold som tema

– Deltakerne planlegger all aktiviteten selv, så faktisk er det som et slags treukers lederkurs for dem også, sier Andrea og Elise. Eneste krav er at aktivitetene skal være meningsfulle og bygge opp under hovedparolen; fred mellom mennesker. Det er full fart og mye fysisk aktivitet, bekrefter de.

– Årets tema er mangfold. Vi har fire slike tema, og de andre er konfliktløsning, bærekraftig utvikling, menneskerettigheter.

Å bli en verdensborger

Ungdom fra hele verden syns nordlyset og arktis er spennende, derfor er Alta hvert tredje år vertskap for leir i regi av CISV. Totalt i verden er det 50 sommerleirer på hver halvkule, 100 til sammen.

CISV ble grunnlagt i 1951 og er en inter­na­sjo­nal, freds­ut­dan­nende orga­ni­sa­sjon etab­lert i over 60 land. De arbei­der hoved­sak­lig med barn og ungdom fra 11 år og opp­over, hvor hensikten er å bidra til ansvars­fulle og for­doms­frie ver­dens­bor­gere. Orga­ni­sa­sjo­nen er reli­giøst og poli­tisk uavhengig.