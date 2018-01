Gir stafettpinnen til departementet

nyheter

Fylkesrådsleder i Troms, Willy Ørnebakk (Ap) opplyser at forhandlingsutvalget nå vil be Kommunal- og moderniseringsdepartementet om å opprette fellesnemda, i tråd med fylkestingsvedtaket fra desember.

- Vi er svært skuffet over å måtte konstatere at ikke var grunnlag for å få videre fremdrift i forhandlingene om gjennomføring av Stortingets vedtak om tvangssammenslåing av Troms og Finnmark Fylkeskommune. Forslaget som ble lagt på bordet fra Troms innebar en sikkerhet for alle de ansatte i Harstad, på Finnsnes, i Tromsø og i Vadsø. Vi imøtekom også Finnmarks ønske om en fellesnemnd bestående av begge fylkesting, og vi beveget oss vekk fra vårt opprinnelige ståsted om parlamentarisme som styringsform. Vår modell ga de ansatte i Troms og Finnmark beslutningsmyndighet, karrieremuligheter og ville sørget for at man både beholdt og fortsatt rekrutterte kompetanse, sier fylkesrådslederen i en pressemelding.

Han forteller om et stemningsskifte fra torsdag til fredag.

– Da vi avsluttet forhandlingene torsdags ettermiddag fikk vi ros fra forhandlingsutvalget til Finnmark på at vi hadde beveget oss mye i forhandlingene. Det var og et ønske om at Troms skulle komme opp med eksempel på hvordan man skulle sikre ledelse i Vadsø, hvis administrasjonssjefen i det nye fylket skulle sitte i Tromsø. Det leverte vi på, og responsen fra Finnmark var da at man gikk tilbake på at administrasjonssjefen kunne ha hovedsete i Tromsø, hevder Ørnebakk i pressemeldingen.

Delegasjonen fra Troms har også gjentatte gangen bedt om begrunnelse for hvorfor Vadsø var det best egnete sted som administrativt hovedsete for hele det nye fylket.

– Det fikk vi aldri, utover at det var viktig for Vadsø, sierr Ørnebakk.