Bygger opp framtidens opplæring

Som en av de første i landet bygger universitet i Alta opp et visualiseringssenter som ofte benevnes som BIM, som står for bygningsinformasjonsmodellering. Senteret skal fortrinnsvis benyttes av både lærere, studenter og næringslivet.

– For alle

– Vi håper å få sendt over planene til statsbygg om kort tid. Målet er å ha visualiseringssenteret klart i august måned, sier Bjørn Tore Esjeholm, som er instituttleder for bygg, energi og materialteknologi ved universitetet i Alta.

Senteret er så langt støttet av Alta kommune med 1,5 millioner kroner og universitetet med 2, 5 millioner kroner.

– Finansering til kjøp av digitalt utstyr og renovering av lokaler kommer fra Alta kommune og interne UiT-midler. Flere ulike næringer har etterspurt et slikt senter som helt klart vil komme de til gode, så dette blir ikke bare et senter for universitet, men også for en mengde næringer etterhvert som ulike programvarer blir utviklet. Teknologier som dette er allerede tatt i bruk i Finland som er langt framme på området, sier Esjeholm.

Han påpeker at vilkårene i midlene fra Alta kommune er at dette blir fasilitet som næringslivet kan få bruke slik at næringslivet blir mer konkurransedyktige og sågar tjener mer penger.

– Det er et stort behov i byggebransjen om å bruke et slikt senter. Det er nemlig snakk om store kostnadsbesparelser, det være seg å bygge riktig med en gang, samt å få redusert byggetidene, for brukerne kan i 3D se inn i modellene slik at man ser hva som eventuelt må bygges/tegnes om før bygget settes opp, forklarer Esjeholm.

– Bare fantasien setter grenser

Han påpeker at dette ikke bare er for hans fagområde, som er ingeniører.

– Det er klart at byggebransjen vil ha stor nytte av dette. Med et slikt senter vil man rent visuelt se om byget blir slik man har tenkt og om ting må gjøre som etter at eksempelvis brukere har gitt sine tilbakemeldinger ettersom de digitalt kan gå inn i bygget i 3D. Fordelen er jo at man ikke bygger og i etterkant ser at et bygg ikke vil fungere optimalt. Således er denne teknologien gull verd og kostnadsbesparende. Men også andre næringer og studier vil ha stor nytte av senteret. Eksempelvis vil man visuelt kunne simulere snøskred, slik at skredeksperter kan vite hvilke områder det er fare for skred i et gitt klima med ulike værdata. Det er jo bedre å oppleve og lære om dette i et digitalt klasserom enn i virkeligheten, smiler Esjeholm, som ramser om noen flere fagområdet visualiseringssenteret vil komme til nytte.

– Det finnes i dag program som militære bruker i opplæring av sine soldater. Det kan være et område de skal inn i, og da kan man simulere et møte med lokalbefolkningen eller andre situasjoner. Ulike program kan også være til hjelp for intervju, det være seg hvordan fagpersonel skal prate med barn som har blitt utsatt for overgrep. Da kan man bruke teknologien først slik at man vet hvordan man skal opptre i slike vanskelig situasjoner og settinger. Eiendomsmeglere er en annen bransje som kan vise sin kunder hvordan et bygg kan blir for sine kunder, og da kan kundene visuelt se om de vil kjøpe leilighet i 1. eller 4. etasje. Programmet kan for eksempel simulere hvilke utsikt man får og hvilke leiligheter som får innsyn. Det er faktisk bare fantasien som setter grenser for hva dette kan brukes til. Tanken er at senteret skal benyttes hele døgnet for de som leier seg inn. Målet er også at vi tiltrekker oss flere studenter og således er det flott at universitetet i Alta er noen av første som bygger opp denne type klasserom hvor man kan fylle på med masse ulike programvarer som vi vet per i dag utvikles hele tiden – i alle fagretninger.

Nytt studium

Esjeholm er også glad for at universitetet til høsten starter opp et nytt studium som også vil ha nytte av visualiseringssenteret.

– Det nye studiet heter Digitale byggeprosesser og infrastruktur og det skal gi en bred innføring i bygg- og ingeniørfaget. Dette faget håper vi også skal gi en større studentmasse.