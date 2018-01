Ber ungdom søke penger

nyheter

– Vi ønsker at 2018 skal bli året der vi får inn mange søknader til forskjellige formål, sier Elisabeth Regine Myrland, medlem av Alta ungdomsråd.

I starten av hvert år får ungdomsrådet 75.000 kroner fra Alta kommune - og sender tilbake det meste av pengene når året er omme. De mangler søkere.

– Det er synd. Pengene står jo der klar til bruk, sier rådsmedlemmet, som sier at man finner søknadsskjema på Alta ungdomsråd sin facebookside.

Smått går an

Idretten og organisasjonslivet er flinke til å søke midler, og vi spør Myrland om ungdom som driver med andre ting, kultur og kunst og kreative saker, ikke vet at midlene er til for dem?

– Det kan hende. Noen tenker kanskje at det må være et stort arrangement for å kunne søke midler, men det trenger ikke være stort, sier hun.

LAN og annen moro

Vegard Bjørsmo er medlem av ungdomsutvalget, og sier at pengene kan brukes til for eksempel LAN (datatreff/dataspill i nettverk), festivaler, workshops eller lignende.

– Pengene skal brukes til prosjekter som er for ungdom eller initiert av ungdom i aldersgruppen 13 til 20 år. Prosjektene skal være åpne for alle som vil delta, og de skal ikke gå til personlig gevinst eller utvikling, sier Bjørsmo.

Marius søker

Myrland supplerer listen ved å si at dersom man har lyst til å lage et arrangement hvor ungdom samles og griller i fjæra, så kan tilskudd være aktuelt. Eller hvis ungdom fra to kommuner vil samles i Levi, slik Ungdommens hus i Alta gjorde det for tre år siden.

– En som har vært flink til å søke, er Marius Grøtte. Han startet festivalen Iskald Metalfest ved hjelp av midler fra ungdomsrådet. Men som sagt, det trenger ikke være en stor festival, sier hun.

De unge først

I retningslinjene for ungdomsmidlene står det at prosjekter som er pønsket ut og igangsatt av ungdom, har førsteprioritet i behandlingsprosessen. Søknadene behandles en gang i måneden, enten av ungdomsrådet eller av ungdomsutvalget.

Alta ungdomsråd er oppnevnt av hovedutvalg for oppvekst og kultur, og består av 15 ordinære medlemmer. Av disse velges det fem medlemmer som sitter i ungdomsutvalget, derav leder, nestleder og tre ordinære medlemmer. Ungdomsrådet konstituerer seg selv, og har møter fire ganger i året. Ungdomsutvalget møtes oftere, minst en gang i måneden.