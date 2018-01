– Synd at de valgte brudd

nyheter

Dermed brød forhandlingene mellom Troms og Finnmark om fylkessammenslåingen sammen.

– Vi synes det er synd at Troms forhandlingsutvalg nå går til brudd. Vi er klare for videre forhandling, men forstår at det er vanskelig for Troms sitt forhandlingsutvalg å forhandle når de allerede har stilt ultimatum, kommenterer fylkesordfører Ragnhild Vassvik i en pressemelding.

Den såkalte 4 pluss-modellen rakk ikke å bli diskutert,

– Det er et gjennomarbeidet forslag fra oss som stadig høster støtte, også utenfor forhandlingsrommet. Essensen i modellen er maktfordeling mellom Troms og Finnmark, sier Vassvik. Allerede i debatten om fylkesnemnda ble det vanskelig.