– Stor verdi for oss og kundene våre

Henning Bek som er sivilarkitekt og daglig leder hos Verte Landskap arkitektur AS som holder til i Alta sentrum, ser store muligheter for sin egen bransje med det kommende visualiseringssenteret.

– Nyttig for flere

– Vi i Verte var for omlag 14 dager siden i Oulu i Finland på en liten ekskursjon, hvor vi fikk se og lære mulighetene med såkalte 3D-caves som universitetet skal bygge, og vi kommer helt klart til å leie oss inn i senteret når vi har prosjekter som kan være nyttige for oss og våre kunder, sier Bek.

– Hvorfor vil dere benytte dere av visualiseringssenteret?

– Kort forklart, med vanlige plantegninger så er det ikke alltid like lett å se de beste løsningene for de som skal bruke et bygg. Det er ikke like lett - rent visuelt – å se beste mulige løsning for bruk. Når kommende brukere av et bygg kan gå inn i en bygningsmasse i 3D, så er det lettere å se nye og andre muligheter. Det kan gjøre at brukerne av et bygg da ser at en løsning som ser fin ut på en plantegning, ikke vil fungere optimalt i hverdagen, og således vil visualiseringssenteret hjelpe oss og kundene i prosessen til å lage bygg som blir bedre rent funksjonelt sett fra et brukerperspektiv, sier Bek.

– Besparende

Sivilarkitekten ser store fordeler og muligheter for flere bransjer med det nye senteret som skal stå klart til høsten.

– Teknologien kan brukes av masse ulike grupper, men for vår del, som jobber med arkitekt- og landskapsarkitektur så vil også et slikt senter ha en stor verdi i form at man eksempelvis slipper å bygge om et nytt bygg etter at det er tatt i bruk. For, noen ganger kan man oppleve at løsninger ikke funger optimalt i praksis når det er tatt i bruk og da må det i verste fall med tid bygges om på nytt. Således vil teknologien i mange tilfeller, på sikt, gjøre byggeprosessen billigere, som i seg selv er en verdi for både oss, våre kunder og byggherrer, sier Bek.