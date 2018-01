Jegerne samles for å diskutere andejakta

nyheter

Klokken 18 i ettermiddag er det en fare for debattantene skyter fra hofta. Da samles de på Villmarkssenteret i Kautokeino for å diskutere den omstridte jakta.

Det er en allmenn oppfatning blant jegerne at noe må gjøres med blant annet kvotene for vårjakta på ender. Selv om andejakta også var tema på årsmøtet, ber ledelsen for Samisk jakt og utmarksforening (Sámi bivdo-ja meahcástansearvi, SMBS) medlemmene komme til møtet hvor de tar stilling til veien videre for vårjakta (giđđalodden) og hva medlemmene mener om denne jakttradisjonen.

Jegerne i Kautokeino synes myndighetene driver gjøn med dem når de tillater kun en til halvannen and per jeger under vårjakta. Skal dette mette en hel familie som kanskje er en stor familie endatill, er spørsmålet.