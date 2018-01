– Det er trendy å være miljøvennlig

nyheter

– De fleste butikkene bidrar til å holde oppe vår dårlige samvittighet, sier Charlotte Ellingsen Jenssen, leder for Alta Unge Venstre.

– Hvis du svarer ja når dem i kassa spør om du skal ha pose, så får du plast. Da går man derfra og tenker at nå har man personlig bidratt til at mer plast blir produsert. Kanskje er det min pose, tenker man da, som blir spist av en hval eller som havner som mikroplast i magen på fisk?

Overflødig å si; Charlotte syns butikkene i alta kunne vært flinkere.

Vil kunne velge

– Mange har lyst til å velge noe annet enn å bære varene hjem i plastposer, men alt for få butikker gir oss gode alternativer. Det er et stort problem for oss som vil tenke miljøvennlig, sier lederen, som tok Altaposten med til en annerledes handleopplevelse på Søstrene Grene på Amfi Alta.

– Her ser dere hvordan vi unge syns det burde være. Her betaler jeg for en papirpose til varene mine, og hvis jeg vil trade opp, kan jeg velge mellom mange flotte flerbruksposer i andre materialer. Slik vil vi unge ha det. Masse valgmuligheter i stedet for å tvinges til å bidra til at fisk og hvaler dør, sier Ellingsen Jenssen.

Minst mulig plast

– Det var hyggelig å høre. Men det gjelder ikke bare posene våre, kjeden er svært opptatt av miljøet ellers også. Se bare denne pallen med varer vi nettopp fikk inn, varene pakkes i papp og minst mulig plast, sier butikkmedarbeidere Lise Dreyer og Kristina Nilsen.

Dreyer og Nilsen merker at en ny generasjon miljøbevisste kunder er på full fart inn. De sier de også har mange voksne kunder som vil slippe å drasse varer hjem i engangsposer av plast.

Brød i papir

– Før jul kjøpte et eldre par alle papirposene vi hadde av denne typen, sier Lise, og viser oss en mellomstor pose med gammeldags kjøpsmannsutseende.

– De drev og bakte brød, og ville fryse dem i noe annet enn plast. Disse posene gir brødene skikkelig «Farmen-look», sier hun.

– Charlotte nevnte samvittighet, er det fint å jobbe i en butikk som ifølge henne tenker miljø?

– Jeg føler at det er lett å gå god for varene, og det er alltid en god følelse, svarer Lise.

Nedbrytbare restavfallsposer?

Charlotte spør seg nå om flere av Altas butikker kunne solgt handlenett av papir som alternativ. Hun sier at de er sterke, at de kan fyres med i vedovnen, og at miljøavtrykket er sporløst i forhold til plasten, som selv etter nedbrytning er til skade i form av mikroplast.

– Problemet er å få tak i dem, sier hun, og utfordrer også Vefas, vårt avfallsselskap.

– Hvorfor leverer ikke de ut nedbrytbare poser for restavfall, slik de gjør det for matavfall? Da ville behovet for plastposer fra butikken gått kraftig ned, sier hun.

– Ja, hva sa Vefas?

Framtiden er miljø

– Har ikke kommet så langt som å undersøke. Det står på lista mi, sier lederen, som tiltrådte det nystiftete Alta Unge Venstre i september i fjor.

Til gjengjeld har Altaposten nylig sendt spørsmålet hennes videre til Vefas, så får vi se hva de sier.

– Vi som er unge nå er framtiden, og framtiden er å være opptatt av miljøet. Jeg spår et skifte som vil merkes når vi etter hvert skal overta, sier Charlotte.