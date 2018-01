Tar politilue-bot til Høyesterett

nyheter

Ifølge NRK Finnmark ble det mandag klart at Norges Høyesterett skal se på saken til mannen i 40-årene.

Han ble i 2017 dømt i Hammerfest tingrett for å ha brukt bilde av seg selv iført politicaps som profilbilde på Facebook, og senere dømt for forholdet i Hålogaland lagmannsrett.

Til kanalen sier mannens forsvarer, Andreas Søreng Høiby, at klienten la ut bilde uten noe annen baktanke enn for moro skyld.

– Hvis man ser på det bildet så er det vanskelig å se for seg hvordan dette er egnet til å svekke tilliten til politiet

At Høyesterett tar saken, mener forsvareren betyr at de er enige i at det er et prinsipielt spørsmål om straffeskyld.

– Dette var ikke morsomt, sett fra vårt ståsted, sier påtaleleder Morten Daae i Finnmark politidistrikt til kanalen.