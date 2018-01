Nå kan SNO bøtelegge scooterfolket

nyheter

Myndighetene er ansvarlig for at motorferdsel i utmark skjer etter gjeldende lover og regler, men nytt av året er at Statens naturoppsyn har fått hjemmel til å ilegge gebyr for mindre overtredelser, hvor boten kan settes til maksimalt 3.000 kroner. Det er Avisa Nordland som melder dette etter at SNO sendte ut pressemelding om saken.

Gjøre det enklere

Hensikten er ifølge direktør Pål Prestrud i SNO å kunne løse mindre alvorlige overtredelser, uten at saken blir anmeldt til politiet.

– Formålet med det nye virkemiddelet er å kunne løse «enkle» og mindre alvorlige saker uten å anmelde til politiet. Hensikten er å bidra til å sikre at regelverket blir fulgt, og at veien blir kort fra forholdet avdekkes til det følges opp med en reaksjon, sier Prestrud.