Flere tok hurtigbåten

– Det gleder meg veldig å se at sjørutene våre brukes stadig mer, sier Bakken til ffk.no

Totalt tok 84.029 hurtigbåten, mens 70.250 tok ferja.

Trafikktallene for 2017 Rute 310/AltafjordXpressen 4 713 reisende (+ 24 %) Rute 320/LoppaXpressen 12 265 reisende (+ 17 %) * Rute 330/VargsundXpressen 22 286 reisende (+ 15 %) Rute 340/Skoleruta i Rognsund 5 289 reisende (- 11 %) Rute 350/MåsøyXpressen 15 307 reisende (- 9 %) Rute 360/LangfjordXpressen 1 642 reisende (- 8 %) Rute 380/SørøysundXpressen 21 685 reisende (- 4 %) * Rute 390/Skyssbåten til Lille Survik 513 reisende (- 6 %) Andre hurtigbåtruter 329 reisende Antall kjøretøy befordret på hurtigbåt 3 429 (+ 33 %) Totalt hurtigbåt: 84 029 reisende (+ 2,5 %) Rute 500/Øksfjord – Hasvik v.v. 19 502 kjøretøy (+ 8 %) Rute 510/Øksfjord – Tverrfjord v.v. 8 930 kjøretøy (+ 16 %) Rute 520/Øksfjord – Bergsfjord – S.Tverrfjord 4 460 kjøretøy (+ 6 %) Rute 530/Mikkelsby – Kongshus v.v. 3 963 kjøretøy (**) Rute 550/Korsfjord – Nyvoll v.v. 17 258 kjøretøy (+ 21 %) Rute 560/Strømsnes – Kjerringholmen v.v. 16 137 kjøretøy (+ 4 %) Totalt ferje: 70 250 kjøretøy (+ 9,9 %)

*) Ruteomlegging førte til at reisende fra Hasvik på onsdager i 2016 tilhørte SørøysundXpressen, og fra 2017 er dette flyttet over på LoppaXpressen.

**) På grunn av anleggsarbeid ble ikke ruten operert de første ukene av 2017. Antallet kjøretøy regnes som stabilt i sambandet.

Ruteomleggingen som kom i kraft 1.januar 2016 mener Bakken var vellykket.

– Jeg registrerer at sambandene og rutene nå har gått seg til, og at både trafikk og regularitet er god. Det første driftsåret i de nye kontraktene var utfordrende. Nå tyder tallene på at både ruter og fartøy har «satt seg», noe en tekniske regularitet opp mot 100 prosent i alle samband er et godt bevis på, sier han.

Jobber for bedre reservekapasitet

Bakken forteller videre at fylkeskommunen ser at reservekapasitet ikke er optimal, men denne jobbes det med.

– Dette er viktig for oss, og for å kunne gi forutsigbarhet for folket langs kysten, sier han.