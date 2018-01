DNB tror boligprisene vil stige igjen neste år

nyheter

Storbanken la onsdag fram sine oppdaterte makroanslag for norsk og internasjonal økonomi.

Til tross for fortsatt fall i 2018, tror DNB Markets at falltakten kommer til å bli noe mindre enn de ni foregående månedene.

– Vi anslår en nedgang i boligprisene på totalt 5,9 prosent fra toppen. Det innebærer at den største delen av boligprisfallet er bak oss. Årsveksten i 2018 anslås til minus 3,5 prosent, skriver seniorøkonom Kyrre Aamdal og makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i sin vurdering.

At prisutviklingen vil snu de to neste årene, forklarer de med oppgang i den økonomiske aktiviteten, lavere ledighet og høyere inntektsvekst fremover.

– Boligboblen sprekker ikke i Alta Prisene fortsetter å øke i Alta samtidig som de fortsetter å falle på landsbasis.

– Fortsatt lave renter tilsier også at boligprisfallet i år blir moderat. De positive fundamentale faktorene gjør at vi venter svak oppgang i boligprisene i 2019 og 2020, skriver Aamdal og Fjære.

Nordea: – Fall truer ikke oppgang

Også Nordea Markets la onsdag fram sine økonomiske utsikter de nærmeste par årene. Banken peker på at utviklingen i boligmarkedet er eneste skjær i sjøen i et ellers positivt bilde for norsk økonomi.

– Mest sannsynlig vil boligprisene falle ytterligere noe, men på langt nær nok til å true oppgangen i norsk økonomi, skriver sjefanalytiker Erik Bruce i sin vurdering.

Han peker på at mye av nedgangen i det siste skyldes at myndighetene 1. januar i fjor strammet inn reglene for boliglån. Forskriften evalueres nå av Finanstilsynet og gjelder i utgangspunktet fram til sommeren.

– Vi har problemer med å tro at prisen skal mye ned, skriver Bruce og forklarer det med solide underliggende faktorer i norsk økonomi.

Han tror prisene flater ut utover i 2018, men ser, i likhet med DNB Markets, ikke for seg noen kraftig prisvekst når fallet er over.

Lyst scenario

For øvrig tegner både Nordea og DNB Markets et lyst bilde for utsiktene for norsk økonomi:

* Oljenedturen er over, og oljeinvesteringene på vei opp igjen.

* Optimismen er tilbake i næringslivet, og investeringene i fastlandsindustrien er på vei opp.

* Arbeidsledigheten faller og vil fortsette å falle de nærmeste årene.

* Lønnsveksten vil ta seg opp i år og de nærmeste årene, ifølge DNB til over 3 prosent i 2019 og 2020.

DNB peker på at veksten ser ut til å styrke seg ytterligere de nærmeste to årene, til tross for den negative impulsen fra fallende boliginvesteringer. Banken anslår en økonomisk vekst på vel 2 prosent i år og de nærmeste to årene.

Flere rentehevinger

Oppturen norsk økonomi er inne i, kommer til å bli ledsaget av flere rentehevinger fra Norges Bank, ifølge DNB Markets, som trekker fram to årsaker: Høyere kapasitetsutnyttelse i økonomien og renteoppgang internasjonalt.

Den første renteøkningen i Norge, fra dagens rekordlave styringsrente på 0,5 prosent til 0,75 prosent, vil komme i mars 2019. Deretter vil renten bli gradvis satt opp til et nivå på 1,75 prosent mot slutten av 2020.

Det er så langt Norges Bank kommer med rentehevingene før en sannsynlig nedtur i USA, og de påfølgende smitteeffektene til Norge og andre land fører til at pengepolitikken på ny endres i ekspansiv retning, heter det i DNB Markets' prognose.

Nordea tror den første rentehevingen kommer alt i slutten av 2018, men at neste økning ikke kommer før annet halvår av 2019.

