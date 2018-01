– Folk trives ombord

nyheter

Stadig flere av oss velger båten når vi ferdes i Finnmark, og det meste av Snelandias detaljerte piler for trafikk, regularitet og kundetilfredshet peker i været.

– Vi har mange båtavhengige samfunn. Båten er rett og slett framtiden for Finnmark, sier Geir Ove Bakken, hovedutvalgsleder for samferdsel på fylkeskommunen.

– Vi opplever at båtens status som framkomstmiddel øker. Det er svært gledelig, sier han.

Ro rundt båten

Bakken sier at det i dag har gått seg til, etter at 2016 bød på mye misnøye fra enkelte ruteområder. Dette hang sammen med lansering av nye båtruter, sier han, ruter som han mener har mye av æren for økt tilfredshet og «ro rundt båten.» Da kom det mer positive også bedre til syne, bekrefter han.

– Vi får veldig gode tilbakemeldinger fra passasjerer og mannskap. Folk trives rett og slett ombord. Båtene er sikre og komfortable og framtidsrettete. Interessen for å bruke båt øker, sier Bakken, som nytter høvet til å nevne all rosen som også gis fra passasjerer til mannskap.

– Vi har et veldig gode mannskaper, det er tilbakemeldingen, sier han.

Større ferge

Bakken sier han nå gleder seg over ro til å jobbe langsiktig med samferdsel i fylket, og minner om at mange kystsamfunn har grunnlag for økt befolkningsvekst og næringsutvikling. Da øker også behovet for båt, slik man har sett det i sambandet Øksfjord - Hasvik på Sørøya.

– På det sambandet er kapasiteten i dag ikke god nok, og vi ønsker oss større ferge. Jeg kan love at vi jobber aktivt for det, sier utvalgslederen om denne investeringen, som ligger på mellom 15 og 20 millioner kroner.

En hurtigbåt til

– Verken jeg eller Snelandia har planer om å hvile på laurbærene etter det vi har fått til. Svært mange samfunn i Finnmark er avhengige av at båttrafikken fungerer, og i den forbindelse står en ny hurtigbåt høyt på vår ønskeliste, sier Bakken. Snelandia har reservebåt, likevel fins det ennå ,mange sårbare ruter.

Alt er ikke rosenrødt. Tallene viser også nedgang for enkelte ruter, men Bakken setter dette i sammenheng med utviklingen i de aktuelle samfunnene. Tilbakegang i folketall og næring betyr redusert inntjening også for båtene, minner han om.

– Derfor håper vi naturligvis på opptur for næringsutvikling og i beste fall også økt folketall i de båtavhengige distriktene, sier Bakken.

Synlig bevis

Til spørsmål om Bakken ser et «politisk stemningsskifte» i synet på båtens betydning for fylket, svarer han ja. De mange ønskene om båt som registreres inn, er synlige bevis på dette, bekrefter han.

– Finnmark er båtavhengig, rett og slett. Det tror jeg man har sett både blant innbyggere og i de politiske miljøene. Vår jobb er å bedre og justere tilbudet og legge til rette for befolkningen. Om vi greier å innfri alle ønskene er en annen sak, men vi jobber målrettet og langsiktig for det.