– Kvensk språk er en viktig del av vår felles kulturarv. Språket er i dag i en kritisk situasjon, og språkarbeidet må styrkes. Regjeringens mål er at planen skal legge til rette for at kvensk fortsatt skal være et levende språk, uttalte kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland, under lanseringen av "Målretta plan – videre innsats for kvensk språk 2017–2021" i Tromsø tirsdag.

Planen inneholder tiltak innenfor barnehage og grunnopplæring, høyere utdanning og forskning, og språkleirer for barn, ungdom og voksne. Noen av tiltakene er nye, og andre er videreføring og styrking av eksisterende tiltak.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø mener det er viktig å utdanne lærere med høye kvalifikasjoner i kvensk. Universitetet i Tromsø har allerede et studietilbud i kvensk språk.

– Universitetet får nå en ekstra bevilgning på 750.000 kroner for å utvikle et lærerutdanningstilbud med praksis og fagdidaktikk i kvensk språk, bygge nettverk og rekruttere studenter. Fra 2019 vil studenter som tar kvensk som del av lærerutdanning få ettergitt inntil 50.000 kroner av studielånet, sier Nybø.

