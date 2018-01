– Unikt møtested

nyheter

Den mener direktør Kjetil Kristensen i Alta næringsforening. Onsdag skal omfangsrike Finnmarkshallen endelig tas i bruk til yrkesorientering, etter to år med utbygging. Det gjorde at det ble en trang tilværerelse på selve skolen under YO-dagen.

66 utstillere

Nå blir det mer boltreplass for 66 utstillere, som gjør seg lekker for elever og studenter. De dukker opp for å se hva bransjer og bedrifter har å friste med. Alta næringsforening regner med mellom 2.500 og 2.700 besøkende.

– Der blir det god plass og tilgang til nye, flotte fasiliteter, som vi håper vil være med på å løfte denne messen til et nytt nivå, sier Kristensen.

– 66 stands var det vi hadde lagt opp til, så nå er det fullt. Det er vi veldig glade for, tilføyer han.

Naturlig møtested

Han mener YO-messa er pluss-pluss for alle.

– Yrkesorienteringsmessa er et naturlig felles møtested for bedrifter, utdanningsinstitusjoner, ungdom under utdanning og andre arbeids- og utdanningssøkende. Her er alle på tilbudssida og kan får den informasjonen de trenger. Alta videregående skole åpner også dørene for mange av bedriftene. I nyfløya har de fått fantastiske rom, som mange gjerne vil se, sier Kristensen.

Kamp om hodene

Det er kamp om ungdommene. Ulike bransjer trenger kontakt og vil naturlig nok markedføre sine foretrukne utdanningsveier.

– Vi vil i årene som kommer ha mangel på nødvendig arbeidskraft med riktig kompetanse. Derfor er dette en utmerket anledning å markedsføre seg overfor ungdom i regionen, samtidig som altså ungdommen kan orientere seg om sine valg, påpeker Kristensen.