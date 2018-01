nyheter

Nærings- og fiskeridepartementet prøver å utforme det de omtaler som «en framtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk,» og tror et ledd i den jobben er å øke rekefisket i Barentshavet. Nå har de sendt på høring alternative tiltak for mer rekefiske i Barentshavet.

– Manglende lønnsomhet for rekeflåten er en stor utfordring. Vi ønsker å se på tiltak som kan sikre mer rekefiske i Barentshavet, og dermed mer råstoff til nordnorsk rekeindustri, sier fiskeriminister Per Sandberg (FrP). Han mener det er biologisk forsvarlig med en markant økning i aktiviteten i dette fisket.

Hindrer etablering

– Når tildelte reketrålløyve over tid ikke i særlig grad blir utnyttet, så faller begrunnelsen for gjeldende ordning med reketrålløyve bort. Det er derfor naturlig å vurdere å oppheve slike reguleringer, som ikke har særlig funksjon og som i tillegg hindrer nye aktører i å etablere seg i fisket, sier Sandberg.

Departementet inviterer på den bakgrunn høringsinstansene og andre til å uttale seg om de alternative tiltakene som skisseres i høringsbrevet.

Oppheve kravet?

Blant annet er det i dag et krav om reketrålløyve for å drive fiske etter reker i Barentshavet for fartøy over 19,81 meter. De alternative tiltakene er å trekke tilbake passive reketrålløyver, heve lengdegrensa for krav om løyve, oppheve lengdegrensa og dermed kravet om løyve, eller oppheve lengdegrensa og kravet om løyve og i tillegg gjøre en samlet tilbaketrekking av alle reketrålløyve.