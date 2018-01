Russere kutter ned på røyk og vodka

nyheter

Vodka kan kanskje fortsatt regnes som et slags nasjonalsymbol i Russland, men nye tall fra Verdens helseorganisasjon WHO viser at russerne ikke har drukket så lite siden Sovjetunionens fall. Mens russerne nå årlig drikker 12.2 liter ren alkohol per innbygger, drikker franskmennene 13.3 liter og tyskerne 13.4 liter.

Alkoholkonsumet har falt med nærmere 20 prosent siden 2012.

Hvis trenden fortsetter, vil russernes alkoholinntak i løpet av noen år kunne sammenlignes med det skandinaviske, som ligger på cirka ni liter per innbygger i året.

En rekke tiltak

En av årsakene til nedgangen er utvilsomt myndighetenes politikk, mener WHOs representant i Russland, Melita Vujnovic.

– De siste 13 årene er det innført en rekke tiltak for å redusere alkoholisme og øke forventet levetid. Det er blitt forbudt å selge alkohol etter klokka 23. Prisene på sprit har økt, og det er blitt forbudt å reklamere.

– Det som virker andre steder, virker her også. Det er bare en myte at det man drikker og hvor mye man drikker, har noe med nasjonal identitet å gjøre, mener Vujnovic.

På 1990-tallet var alkoholkonsumet i Russland under 12 liter per innbygger som følge av restriksjoner som Sovjetunionens leder Mikhail Gorbatsjov innførte. Men konsumet økte jevnt og trutt etter at Sovjetunionen kollapset. Økningen fortsatte fram til 2007.

Også tobakksbruken har falt. I perioden fra 2009 til 2016 gikk tobakkssalget tilbake med en femdel, og «bare» under hver tredje russer røyker nå daglig.

Det er blitt forbudt å røyke i barer og restauranter, og myndighetene har til og med et forslag om å forby sigarettsalg til alle født etter 2014.

Generell sunnhetstrend

I tillegg til at myndighetene altså forsøker å begrense både alkohol- og sigarettbruken, er det en generell sunnhetstrend å spore, spesielt i storbyene, mener Elena Dmitrieva, som er leder for en russisk helse- og utviklingsstiftelse i Moskva.

– VI har aldri tidligere hatt en forestilling om at vi skulle være sunne for sunnhetens skyld. Men nå er det blitt mer oppmerksomhet rundt fitnessklubber, sunnhet og velvære, sier hun. Russere følger en global trend som dreier seg om sunnere livsstil.

32 år gamle Anton sluttet å drikke for noen år siden som følge av at han fikk alkoholproblemer. Nå dreier livet seg om sport.

– I mine sosiale kretser er det mange som ikke drikker, sier han.

Og røyking er blitt mindre sosialt akseptert, mener 26 år gamle Jaroslav, som vokste opp med lærere som røykte på jobb.

– Forholdene har virkelig endret seg. Jeg vet om et par barer i St. Petersburg der man fortsatt kan røyke. Jeg kunne ikke tenke meg å gå der. Det stinker, og man blir jo helt kvalt av lufta, sier han.

