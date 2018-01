Styrker beredskapen i nord

nyheter

Til det har prosjektet fått 34 millioner kroner i støtte fra EU, ifølge Nordland fylkeskommune.

I det internasjonale nettverket ARCSAR samarbeider tjue sentrale beredskapsaktører, universitet og bedrifter. Med deltakelse fra Finland, Sverige, Tyskland, Irland, Italia, England, Færøyene, Island, New Zealand, Usa, Canada og Russland.

Arbeidet med utviklingen av ARCSAR har vært finansielt støttet av Nordland fylkeskommune, Utenriksdepartementet, Nord universitet og Norges forskningsråd.

– Dette handler om utvikling og bruk av nye løsninger for økt sikkerhet og mer effektiv beredskap i polare strøk. Dette er et svært viktig arbeid som vi er svært glad for å ha bidratt til i forprosjektet, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap).

Videre heter det at den store bevilgningen er et resultat av det tette samarbeidet som har vært mellom beredskapsaktørene i nord, regionale myndigheter og universitetsmiljøet i Nordlandsregionen over flere år.

– Nord Universitet har gjort en formidabel jobb i samarbeid med Hovedredningssentralen, og prosjektet fikk topp score i EU sin evaluering. Nå starter jobben sammen med partnere fra Europa og alle de arktiske landene, inklusive USA, Canada og Russland, sier Norvoll.