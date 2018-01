Mener å ha funnet sammenheng mellom kjemisk avlusning døde krepsdyr

nyheter

I en pressemelding fra Norges Fiskarlag kommer det frem at de det siste halvåret gjort omfattende undersøkelser. Undersøkelser som Fiskarlaget mener kan påvise sammenheng mellom dødelighetsepisoder for krepsdyr og kjemisk avlusning i oppdrettsnæringen.

– Nå må myndighetene gripe inn og sørge for at lusemidler ikke ødelegger miljøet og krepsdyrbestandene, sier leder i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen.

På fiskarlaget.no skriver de at ny kunnskap viser at flere av kjemikaliene som brukes i behandling mot lakselus er langt mer problematiske enn fryktet. Videre at forsøk i laboratoriet tyder på at slik bruk kan ta livet av rekebestander flere kilometer unna.

– Inntil nå har vi fått forklart at slik massedød av krepsdyr skyldes «naturlige forhold». Sist høst begynte vi i Fiskarlaget å se nærmere på sakene. En systematisk gjennomgang viser nå en klar sammenheng mellom de fleste av disse dødelighetsepisodene og kjemisk avlusning. Jeg er både forundret og rystet over de opplysningene som nå har kommet på bordet, sier lederen i Norges Fiskarlag.

Lakselusmidler fra oppdrett truer krepsdyr Lusemidler fra lakseoppdrett er påvist i så høye konsentrasjoner i miljøet at de kan ødelegge skalldannelsen til krepsdyr som krabber og reker. Det viser en undersøkelse fra Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).

Krever tiltak

Ingebrigtsen stiller spørsmål til hvorfor dette ikke har blitt undersøkt tidligere, og krever nå at noe gjøres.

– For å få enda større klarhet i årsakssammenhengene må det nå gis tilgang til driftsprotokoller for de aktuelle oppdrettslokalitetene, noe som Mattilsynet og Fiskeridirektoratet kan gjøre, poengterer han.

– Denne saken må få konsekvenser, og dette har vårt landsstyre vært klar på.

Landsstyret ber ifølge pressemeldingen Fiskarlaget ta opp problemstillingen med både Mattilsynet, Fiskeridirektoratet og departementet.