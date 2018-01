Koppen tålte ikke varmen – tok fyr

nyheter

Mikrobølgeovner er supre til å varme opp maten, men ikke alle produkter er egnet for bruk i mikrobølgeovn. Setter du inn et materiale som ikke er godkjent merket risikerer du branntilløp og kan få redusert erstatning fra forsikringsselskapet.

– Vi vet at de som omkommer i brann stort sett dør av gassforgiftning. Det er derfor viktig å sjekke at gjenstandene er ment for bruk i mikrobølgeovn, sier Øyvind Setnes, forebyggingsekspert i Tryg Forsikring i en pressemelding.

Brannvesenet rykket ut til 3.138 branner i private boliger i 2016. Nesten halvparten av disse var branner eller branntilløp ved komfyren. Vel 57 prosent av alle branner og branntilløp starter på kjøkkenet.

Tok fyr

Torsdag 18. januar rykket brannmannskaper i Tønsberg ut til det som viste seg å være branntilløp i en mikrobølgeovn ved Sykehuset i Vestfold. Årsaken var en kopp som ikke hadde tålt varmen fra mikrobølgene.

– Det er store brannfare forbundet med feil bruk av plastartikler i mikrobølgeovn. Plasten smelter og kan ta fyr, og det utvikler giftig gass. Man bør derfor sjekke at produktet er laget for å tåle å bli oppvarmet i en mikrobølgeovn, sier Setnes.

– Mikrobølgeovnen er et flott redskap, og lett å bruke. Den kan til gjengjeld være tilsvarende farlig om den brukes feil. Pass spesielt på at barn lærer seg å sjekke at gjenstander tåler å settes inn i ovnen før den tas i bruk, sier han.

Ber deg sjekke merkingen

De fleste husholdningsartikler ment for mat er merket med et tegn som sier om den kan brukes i mikrobølgeovn eller ikke. Det er nemlig slik at ikke all plast er beregnet for bruk i mikrobølgeovn.

– Merkingen finner man som oftest på undersiden. Her kan man se om den tåler oppvarming i mikrobølgeovn, om den er beregnet for matlaging, og om den tåler bruk i oppvaskmaskin med mer. Det står gjerne også hvor høy temperatur den tåler.

– Følger man disse anvisningene er man trygg, sier Setnes.

Slik unngår du brann i mikrobølgeovn

Tryg Forsikring skriver at materialer og gjenstander ment for kontakt med næringsmidler skal være merket av produsenten. Denne merkingen kan være et glass-/gaffelsymbol, en setning som inneholder formuleringen for næringsmidler eller en karakteriserende varebetegnelse.

En viktig del av merkingen består også i en angivelse av produktets begrensninger.

– Les også ovnens bruksanvisning så du slipper ubehagelige overraskelser, skriver de.