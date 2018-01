AUF: – Ungdom i Finnmark bryr seg om politikk

nyheter

AUF i Finnmark holder et høyt medlemstall og lander på over 250 medlemmer.

– Det er fantastisk. Skolevalgseieren i høst og årets medlemstall viser at ungdom i Finnmark ønsker en annen retning for Norge.

– Ungdom i Finnmark er enige med oss om at vi sammen kan skape et bedre samfunn for alle, og at vi må jobbe for en ny retning for Norge enn det H/Frp staker ut kursen for, sier fylkesleder Guro Vollan Nilsen til Altaposten.

– Større gjennomslagskraft

Vollan Nilsen mener at jo flere medlemmer de er, jo sterkere gjennomslagskraft har de, og får dermed en tydeligere stemme i moderpartiet.

– Det er også en stor styrke for oss at vi er mange medlemmer fra ulike kommuner i ulike aldre og med ulik bakgrunn. Når forskjellige folk møtes skapes et mangfold med stemmer som representerer unge på ulik måte. Det at vi er mange gjør også at vi får gode, brede diskusjoner om politiske saker, og kan komme opp med de beste løsningene, sier hun.

– Hva er nøkkelen til suksess?

– Jeg tror det er viktig å skape gode møteplasser for å snakke med unge der de er. De gode idéene til ny politikk skapes ofte rundt lunsjbordet i kantina på videregående, på bussen på vei til byen eller på spasertur forbi en nedlagt skole eller kino.

Videre sier hun at unge vet best hva unge folk trenger og ønsker.

– Derfor må vi møtes for å diskutere urettferdighet og løsninger, og ikke minst ha tillitsvalgte som tar problemene opp politisk for å komme med de beste løsningene på de. Dessuten er det viktig å ikke bare ha fokus på politikken, men også det sosiale!

– Det er også viktig å være tydelig på at det er lav terskel for unge å være med i politikken. Alle skal få muligheten til å delta og være med å gjøre en forskjell i samfunnet. Det beste med AUF og medlemsstørrelsen vår er at vi er mange som sammen kan finne de gode løsningene, skape den gode stemninga og ikke minst holde Arbeiderpartiet i ørene, sier Vollan Nilsen.

Jobber for ungdommen

Fylkeslederen ser nå frem til arbeidet i 2018.

– Vi kommer til å bruke vår posisjon som landet største politiske ungdomsorganisasjon til å kjempe mot økt forskjeller, mot klimaendringer og for et samfunn der alle har like muligheter, sier fylkeslederen i Finnmark.

– Når vi har så mange medlemmer, har vi stor påvirkningskraft opp mot Arbeiderpartiet. Det er viktig at vi bruker denne krafta til å jobbe for saker ungdommer synes er viktige. Finnmarkskortet Ung og rimelig husleie på elevhybler er eksempler på AUF-saker vi har fått gjennomslag. Oppdatert utstyr på yrkesfaglinjene og en skole som ser alle elevene er viktige AUF-saker vi kommer til å jobbe med i året som kommer. Vi går inn i et veldig spennende år for AUF med gode muligheter for å få gjennomført vår politikk.

I mars har Finnmark Arbeiderparti årsmøte. Der skal AUF Finnmark være godt representert.

– Vi skal fremme fremtidsretta politikk for et sterkere Arbeiderparti og et bedre samfunn for alle. I oktober skal vi på AUFs landsmøte og sørge for gjennomslag på landsbasis på vegne av AUF i Finnmark, avslutter Guro Vollan Nilsen med.