Håper å få med flest mulig i vaktordningen

Hvem som får anbudet for veterinærvakter i Alta avgjøres som del av en offentlig konkurranse. Alta kommune inviterer veterinærene til en orientering rundt regelverk og dokumenter, og hvordan man går fram i arbeidet med offentlige anskaffelser. Konkurransen om veterinærvakttjenestene vil bli utlyst den 28.januar.

I desember skrev Altaposten om at de lokale veterinærene krevde mer for å drifte vaktordningen. Merkostnaden på 2,4 millioner kroner over fire år endret forutsetningen såpass at anbudet måtte lyses ut på nytt.

– Vi håper at de seks veterinærene som er med i vaktordningen nå, kanskje får med seg flere, slik at vaktbelastningen blir mindre, skriver innkjøpsrådgiver i Alta Tina Hoaas i en e-post.

Hun forklarer at i dialogkonferansen vil de orientere om saken, og gå gjennom konkurransegrunnlaget. Kommunen vil også presentere innhold i saksfremlegget til kommunestyret om eventuelt driftstilskudd til de veterinærene som vil være med i en vaktordning. I tillegg vil det bli gjennomgått hvordan man leverer anbud til Alta kommune, da det har kommet nye prosedyreregler og dokumentasjonskrav fra 1.januar 2017.

Veterinærtjenestene for Alta kommune er allerede utlyst i hele EØS-området via Doffin, databasen for offentlige innkjøp.

I Doffins omtale av dialogkonferansen, som kommunen inviterer til, heter det at verdien på anskaffelsen er på 4 millioner pluss moms. Og kontrakten er ment å deles opp i flere delkontrakter.

Og der heter det at "Oppdragsgiver vil avgjøre hvor mange veterinærer som skal være med i vaktordningen. Det etterstrebes at vaktbelastningen skal være forsvarlig.", skriver Alta kommune i utlysningsteksten for dialogkonferansen. Etter denne konferansen skal Alta kommune etter konkurranse, inngå ny kontrakt om veterinærvakttjenester. I april 2018 skal kommunestyret bestemme om det skal ytes driftstilskudd til veterinærer som deltar i vaktordningen i Alta kommune. Kommunen skal også avgjøre hvor mange veterinærer som får kontrakt og kan delta i en veterinærvaktordning, heter det i utlysningen på Doffin.