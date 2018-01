Brodder skaper trøbbel

nyheter

Når det er snø og glatt føre, sverger mange til piggsko eller brodder. Det skaper det trøbbel innendørs. Ingen gulv liker å bli tråkket på med pigger, ifølge Espen Josten, teknisk sjef hos Tarkett.

− Det eneste gulvet som tåler det, er keramiske fliser, men går du med pigger på slike gulv, blir det glatt. Noen laminatgulv kan kanskje også tåle noe belastning med pigger, men jeg anbefaler ikke å prøve det, sier han til ifi.no.

Pigger skaper hakk og hull i gulvet, og fukt og smuss legger seg i hakkene og gir misfarging. Etter en stund må gulvet byttes ut, noe for eksempel en del butikkeiere opplever. Har du fått hakk i eget gulv, kan du prøve formtre eller skjellakk for å bøte på skaden. Formtre er en plastilin som kommer i ulike farger som kan blandes. Det kan legges når gulvet er helt rent for lakk og olje. Skjellakkstifter varmes opp og dryppes ned i hakket.