Bøndene i Kautokeino er uten veterinærvakt, etter glipp i administrasjonen

Ved årsskiftet gikk veterinæravtalen i Kautokeino ut og det var ikke inngått noen ny avtale. Før jul opplyste Allvet,som hadde avtale med kommunen, at deres samarbeid ville opphøre.

– Ny utlysning på driftsavtale må komme fra kommunen for at man skal kunne søke om tre nye år, sa fungerende daglig leder ved Allvet dyresykehus Tone C. Jørgensen, i en E-post til Altaposten.

Denne uken kunne lokalradioen i Kautokeino GLR fortelle at det var en forglemmelse i kommuneadministrasjonen som førte til at ny veterinæravtale ikke var på plass ved årsskiftet.

Skjedde en glipp

Enhetsleder for tekniske tjenester Sindre Murud beklaget at det hadde skjedd en glipp, men at kommunen arbeider med å finne en midlertidig løsning, med mulighet for å få inn en varig løsning med utlysning av tilbud seinere.

Når GLR ville vite om de hadde glemt hele avtalen svarte Murud slik:

– Vi hadde i hvert fall ikke fått med oss at avtalen gikk ut og dermed ble vi litt på etterskudd, sier enhetslederen.

Han forklarer at det ikke kom noen henvendelse fra veterinærene før etter at avtalen var gått ut, men at det skulle ha vært på plass en avtale og at kommunen nå forsøker å få til en midlertidig ordning.

Venter på innspill

– Hvis man har syke dyr, så må man kontakte veterinær selv om avtalen ikke er på plass. Vi prøver nå å få til en midlertidig løsning, før vi får en tilbudsrunde som gjelder for flere år. Vi har fått inn forslag til tilbud, men venter nå på en tilbakemelding fra bondelaget om de har innspill til hva en slik avtale bør inneholde. Det gjør vi fordi vi ønsker å skaffe et best mulig tilbud til bøndene. Vi hadde ikke fått klager på den forrige avtalen, men nå er det mulig å si fra hvordan man ønsker den for framtida og vi tar innspillene på alvor. Vi skulle ha fulgt dette opp bedre, så håper jeg at vi ved neste korsvei får en bedre løsning. De som hadde avtalen har gitt beskjed om at de stiller opp hvis det er noen som har dyr som trenger bistand, avsluttet enhetsleder for tekniske tjenester i Kautokeino, Sindre Murud i intervjuet med lokalradioen GLR.