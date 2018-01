Nå endres Facebook igjen

nyheter

Dersom du er lei av at nyhetsfeeden på Facebook er fylt med innlegg fra andre enn dine venner, går du trolig lysere tider i møte.

Mark Zuckerberg, Facebooks oppfinner og toppsjef, varsler omfattende endringer i hva som dukker opp av innlegg fra bedrifter, merker og medier. Ifølge nettmagasinet Digital Trends er bakgrunnen for endringen en økt bekymring for hvordan meninger kan påvirkes gjennom kjøp av plass på Facebook, samt en generell irritasjon blant medlemmer over «rotete» brukeropplevelse.

Facebook sier en sannsynlig konsekvens av endringene er at folk vil bruke mindre tid på kjøpte innlegg, hvilket kan bety lavere inntekter for teknologigiganten. Men dette tror de vil kompenseres gjennom brukernes følelse av økt verdi, som på sikt vil være bra for businessen.