4.000 har fått med seg «Altaelva»

Mandag 15. januar slapp Altaposten den nye serien om Altaelva. Allerede har 4.000 rukket å få med seg den første episoden.

– Vi er veldig stolte av produksjonen og svært glade for overstrømmende tilbakemeldinger fra fjern og nær. Det bekrefter hvor viktig Altaelva er, ikke bare for oss lokalt, men for entusiaster fra hele verden. Desto viktigere at vi får dokumentert livet langs elva, i kombinasjon med natur, geografi og fakta. Når resten av serien er forbeholdt abonnenter, blir det interessant å se om det er betalingsvilje for å se resten av serien, sier redaktør Rolf Edmund Lund, som roser prosjektleder Stefan Skorpen og resten av crewet.

– Jeg tror litt av kunsten er å finne elvas stemning og sjel, sier han.

Hva er «Altaelva»? Jo, gjennom ti episoder skal du få se storslått natur, folkeliv og fiskeopplevelser fra verdens beste sportsfiskeelv.

– Vi følger elva kronologisk, fra starten ved Altabrua og helt opp til demningen i Sautso. Folk som ikke har mulighet til å oppleve elva kan følge serien og få et innblikk, sier fotograf Even Martinsen. Han, sammen med prosjektleder Stefan Skorpen og en rekke andre, står bak produksjonen.

For de som følger serien vil man ser mange kjente ansikter, lover Martinsen.

– Vi har møtt de som er der hvert år og fiskeentusiaster, men også de som fisket for første gang. Vi har også truffet et par som giftet seg på elvekanten. Vi viser rett og slett et tverrsnitt av hvordan livet i elva er.

En opplevelse

For de som tror de har sett det meste så vil serien også gi et nytt perspektiv.

– Her får du følge elva oppover fra flere vinkler. Disse ti episodene vil totalt ha en seertid på over to timer. Så er du glad i å fiske så er dette serien for deg. Og er du glad i Altaelva så er det definitivt noe for deg.

Når kommer episodene?

Episode 3 - 25. januar

Episode 4 - 1. februar

Episode 5 - 8. februar

Episode 6 - 15. februar

Episode 7 - 22. februar

Episode 8 - 1. mars

Episode 9 - 8. mars

Episode 10 - 15. mars