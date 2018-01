– Vi ønsker å se hvor selgerne kommer fra

nyheter

Sisa kultursenter er kjent for å gå sine egne veier. Og på søndag tar de rett og slett turen til Romania.

– Ja, vi ønsker å se hvor rumenerne, som selger magasiner på butikkene i Alta, kommer i fra. Lære litt mer om dem og deres bakgrunn, sier Elisabeth Lyng hos Sisa.

John-Tore Martinsen, Sisa-leder, utdyper at turen til Romania er et ledd i å knytte Alta og Sisa sammen med ulike byer og land i verden. Fra før av har Sisa vært i Thailand og Fillipinene, hvor de har delt ut laptoper til barn, slik at barn som ikke går på skole, kan få mulighet til læring via fjernundervisning.

Nå tar Sisa-gjengen, bestående av John -Tore, Elisabeth, kunstner Linda "Zina" Aslaksen og Geir Kåre Henriksen, 15 laptoper med seg i håndbagasjen og setter kursen for Romania, der de vil dele ut datamaskinene til barn som trenger det.

– Vi vil også knytte kontakter med folk eller organisasjoner der nede for å se hva vi kan bidra med. Kanskje kan vi få til et samarbeid. For å unngå at vi havner borti korrupte folk, har vi allerede tatt kontakt med folk vi kjenner i Alta som er fra Romania, og de har satt oss i kontakt med noen i landet, forteller John-Tore.

– Har dere på Sisa tenkt på om dere kan hjelpe de rumenerne som allerede er i Alta, de som bor i campingvogn og trenger strøm?

– Vi har tenkt mye og vi har en plan og et ønske om å få til en salgsbod for rumenerne i Alta, hvor de kan stå inne og selge det de har. Kanskje kan de selge også ting som kommer fra Romania eller som de lager. I tillegg til magasinene. Det har noe med verdigheten å gjøre, og heller kunne stå inne i en liten butikk og selge, enn å stå på gata nærmest å ta imot penger, sier John-Tore og legger til:

– Men som du vet mangler vi konstant penger, så vi må se hvordan vi skal få det til.

Om turen til Romania sier Sisa-gjengen:

– Vi er veldig spente. Vi aner ikke hva vi kan forvente oss.

Zina sier at hun gleder seg til å se kunstutrykkene i landet.

– Jeg er nysgjerrig på hva de lager der som vi ikke har her og hvilke typer teater og slikt de har. Jeg kommer til å samle masse inspirasjon, lover kunstneren.