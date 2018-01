– Utenkelig at det gis grønt lys for Nussir

nyheter

Venstres inntreden i regjeringen og Jeløya-plattformen tilsier at det ikke gis klarsignal for flere sjødeponier. Selv om det heter at Nussir ikke skal stanses, tviler Muotka at det blir noe av gruvedrift i Repparfjord. Hun mener det er utenkelig at det gis driftstillatelse.

– Dette betyr at Nussir ASA sitt eventyrprosjekt nå endelig går mot slutten, hevder sametingsråd Silje K. Muotka i en pressemelding.

Hun mener det er på tide med en gjennomgang av konsekvensene.

– Vi må hindre at gruveindustrien ødelegger flere fjorder, og fortrenger annen naturbasert og kulturbærende næringsvirksomhet, sier Muotka.