– For lite uttelling

Finnmark Venstre mener partiet har fått for liten uttelling hva gjelder antall statsråder og tyngden på departementene de styrer.

– Jeg kunne nok ha ønsket meg noen tyngre departementer, og at vi fikk fire i stedet for to og et halvt departement, sier leder Leif Gøran Wasskog i Finnmark Venstre til VG.

Wasskog sier han hadde ønsket at partiet fikk departementer som Nærings- og fiskeridepartementet og/eller Olje- og energidepartementet, i tillegg til Klima- og miljødepartementet.

Venstre har tre statsråder i Erna Solbergs (H) utvidede regjering. Trine Skei Grande er kulturminister, Ola Elvestuen er klima- og miljøminister og Iselin Nybø er som forsknings- og høyere utdanningsminister én av to statsråder i Kunnskapsdepartementet. (©NTB)