Åpnes på dagtid

nyheter

Fylkesvei 102 til Sørøya åpnes fredag klokka 12 og vil være åpen hver dag fram til 29. januar, så framt det ikke blir ustabile værforhold som fører til stenging. Sikringsarbeid har gitt stenging siden forrige mandag.

– Statens vegvesen hadde håpet å avslutte arbeidet i løpet av et par uker, men tøffe værforhold har ført til at transporten av anleggsutstyr ble forsinket, og at arbeidet på stedet har tatt noe lengre tid enn beregnet, heter det i en pressemelding fra Statens vegvesen. Nå blir det en ukes pause i arbeidet på grunn av arbeidstidsbestemmelsene.

– I denne perioden vil veien være åpen alle dager mellom klokka 08 og ca. 22.30, tilpasset siste ferje fra Øksfjord til Hasvik. Om natta vil veien være stengt mellom de ordinære veibommene i Breivikbotn og Sørvær, heter det.