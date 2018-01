Rekordmange tildelinger på norsk sokkel

nyheter

Olje- og energidepartementet tilbyr hele 75 utvinningstillatelser på norsk sokkel i årets tildelingsrunde. Antallet tildelinger er det høyeste noen gang.

– Det er med stor glede jeg i årets TFO-runde kan tilby tildeling av hele 75 nye utvinningstillatelser på norsk sokkel. Antall utvinningstillatelser i årets TFO-tildeling er dermed det største noensinne i en konsesjonsrunde på norsk sokkel. Tilgang på nytt, attraktivt areal er en bærebjelke i regjeringens politikk, sier olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp).

45 av utvinningstillatelsene er i Nordsjøen, 22 i Norskehavet og 8 i Barentshavet. Til sammen får 34 ulike oljeselskaper tilbud om andeler i én eller flere av tillatelsene, og 19 blir tilbudt operatørskap.

TFO-konsesjonsrundene – tildeling av forhåndsdefinerte områder – omfatter de mest utforskede områdene på norsk sokkel.

– Vi opprettholder med dette et forutsigbart og høyt nivå på tildelinger av nytt leteareal til et bredt mangfold av oljeselskaper, sier Søviknes.

Kritikk

Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) mener statsråden gir full gass mot en varmere framtid.

– I tillegg gir regjeringen grønt lys til oljeboring i sårbare områder langs kysten av Trøndelag. Søviknes trykker gassen i bånn dagen før en ny regjering tiltrer. Vi forventer at Venstre i det minste sikrer de mest sårbare områdene mot oljeboring og trekker tilbake disse tillatelsene, sier han til NTB.

Naturvernforbundets leder Silje Ask Lundberg mener det er ekstra ille at regjeringen deler ut blokker i områder hvor Miljødirektoratet har advart mot oljeboring. I utlysningen er det flere kystnære blokker i Barentshavet som direktoratet har advart mot å åpne tidligere.

– Nok en gang får Olje- og energidepartementet ture fram nærmest blind for klimaproblemet og mål satt i Parisavtalen. Vi kan ikke se at OED har gjort noen vurdering hva gjelder etterspørselsrisiko, og vi står dermed i fare for å binde opp utslipp flere tiår fram i tid. Det vil både bidra til katastrofale klimakonsekvenser og kunne ha store negative økonomiske konsekvenser for Norge, advarer Ask Lundberg.

Ønsket velkommen

Administrerende direktør Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i bransjeforeningen Norsk olje og gass ønsker derimot TFO-runden velkommen.

– Tilgang til areal er den viktigste forutsetningen for å opprettholde produksjonen av olje og gass i Norge. Det er vår suverent mest lønnsomme næring og bidrar med arbeidsplasser over hele landet, påpeker han.

Schjøtt-Pedersen mener den store interessen rundt årets tildeling viser at aktiviteten på norsk sokkel kan opprettholdes i mange tiår fremover dersom det fortsatt sikres stabile rammebetingelser og tilgang til nytt areal.

Statoil er tilbudt andeler i 31 utvinningstillatelser på norsk sokkel, 17 av disse som operatør og 14 som partner.

– Vi er fornøyd med tildelingene i TFO-runden for 2017. TFO-rundene er viktig for å opprettholde leteaktiviteten i Norge. Nye funn behøves for å motvirke fallende produksjon i eksisterende felt på norsk sokkel, sier Jez Averty, Statoils letedirektør for norsk og britisk sokkel.

Omfanget av tildelingene er på nivå med TFO 2016 og 2015, som begge førte til en betydelig økning i konsernets lisensportefølje.

Aker BP og Lundin

Oljeanalytiker Anders Holte i Danske Bank skriver ifølge E24 at de favoriserte selskapene pleier å få mer enn deres størrelse skulle tilsi.

– Basert på lisenstildelingene peker Aker BP seg ut som vinneren, med lisenstildelinger på tvers av alle hovedregionene på sokkelen, skriver Holte.

Av de åtte lisensene i Barentshavet er Lundin Norway tilbudt operatørskap på fire av lisensene, mens Statoil, Aker BP, Wintershall og Spirit er tilbudt operatørskap i hver sin lisens.

Samlet sett øker Aker BP fra 21 til 23 lisenser mot i fjor, mens Statoil øker fra 29 til 31 lisenser. Lundin Norway øker fra 4 til 14 lisenser mot fjoråret, og setter dermed ny personlig TFO-rekord.