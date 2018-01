Mer dårlig vær

nyheter

Meteorologisk institutt har sendt ut obs-varsel flere steder i landet mandag morgen. I Nord-Norge er det vanskelige kjøreforhold på grunn av sterk vind og snøfokk. I Nordsjøen blåste det orkan mandag morgen og i fjellene i Hardanger var det vindkast opp i 174 km/t. – Dette er helt på grensen til ekstremvær, sier meteorolog Vibeke Thyness til yr.no. Hun sier videre at Finnmark ligger et halvt døgn etter, så her vi toppen komme senere. Det farligste ved dette uværssystemet er de voldsomme og uberegnelige vindkastene.

Mandag morgen var det flere stengte veier i Finnmark. Blant annet Sennaland og Ifjordfjellet. Flere veier var også kolonnekjørt, samt en rekke fergesamband var innstilt.

I Hordaland har uværet rasert to hus på Sotra. Her opplevde en familie at taket på huset ble revet av. – Det uvanlige med dette systemet er at det vil vare lenge. Slike stormer er oftest over på seks-sju timer, men dette vil vare i hele dag og utover tirsdagen i Finnmark, sier Thyness.