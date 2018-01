Møter Hammerfest i NM-cupen

nyheter

De rød-hvite fra Dalen møtte for et par år siden HFK i cupens kvalikrunde og slo ut de mer meitterte hammerfestingene. Nå kan Hammerfest få revansje, selv om Dalen-spiller Mats Jørgen Masvik lover at det ikke vil skje.

– Det blir kort cuphistorie i år på Hammerfest, sier Masvik.

Oppsettet for NM-cupen er klar. I 1. kvalifiserende runde møtes Tverrelvdalen IL og Hammerfest i Finnmarkshallen. Kampen skal spilles innen 21. mars, og NFF anbefaler klubbene å samarbeide om spilledag.

Finnmarks beste lag, Alta IF, kommer inn i første ordinære runde. Slik ser kvalik-oppsettet ut for øvrige lag i Troms og Finnmark (lag som står først har hjemmekakmp):