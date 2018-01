Gråtende Noodt har gått på sitt største nederlag

nyheter

Trine Noodt var så sikker på at Venstres ledelse ville kjempe for at befolkningen i Alta-regionen skulle få et trygt og godt helsetilbud med både fødeavdeling og akuttilbud, at hun først ikke ville tro at hun, Alta og Finnmark Venstre, og ikke minst befolkningen i Alta-regionen, var sviket av toppledelsen i både Venstre og Frp under regjeringsforhandlingene.

– Etter å ha fått snakket med Venstres folk som har vært direkte involvert i forhandlingene med Frp og Høyre, opplever jeg et mine verste øyeblikk som politiker. For meg er dette et personlig nederlag i en sak jeg og mine partifeller i nord har investert utrolig mye i. Jeg var helt sikker på at både Venstre og Frp ville stå løpet helt ut, kjempe til siste sekund, og bruke den makten de har ved å være to mot én i forhandlingene. I stedet har de latt Bent Høie vinne fram, klargjør Noodt.

Følelsesutbrudd

Altaposten snakker med Noodt straks etter at hun har fått fortalt av sine partifeller at den nye regjeringen ikke har til hensikt å gjøre noe mer med helsetilbudet enn det som ble sagt og lovet under dokument-8-behandlingen i Stortinget.

– Det betyr at ingenting er endret. At fortsatt skal folk i Alta og Kautokeino ha landets lengste vei til sykehus, og at vi kan møte stengte veier og mangel på tilgjengelig ambulansefly når det handler om liv og helse. Det er så enormt frustrerende at prestisjen til helseminister Bent Høie er viktigere enn helsetilbudet til 25.000 innbyggere i og rundt Alta, sier Noodt og må ta pause flere ganger fordi følelsene blir for sterke.

Skeptisk

Etter at det ble kjent at Venstre skulle gå inn i regjeringsforhandlinger med Frp og Høyre reagerte mange i partiet over hele landet med å melde seg ut. De kunne ikke regjere sammen med Frp. I Alta skjedde det motsatte.

Både fra SV til Høyre melde det seg inn personer for å sikre et sterkt Venstre fordi partileder Trine Skei Grande hadde garantert akuttilbud og minimum utredning av sykehusstrukturen skulle være sentral i regjeringsforhandlingene.

Nyinnmeldelser fra Alta-regionen i Venstre skal ha nærmet seg 100.

– Jeg forstår det veldig godt om mange nå føler seg grovt sviktet. I og med at jeg har anbefalt dem å melde seg inn for å styrke kravet om utredning og akuttilbud, føler jeg å forledet dem, men det har aldri vært meningen. Men min lojalitet har vært, og ligger fortsatt hos folk flest. Derfor sier jeg høyt og tydelig i fra at dette var forferdelig dårlig gjort mot folk i Alta, og minst de som har gitt Venstre tillit de siste månedene. For egen del er min lojalitet mye sterkere til innbyggerne enn til Venstre. Det som har skjedd i denne saken viser at dette regjeringsprosjektet verken er bra for landet eller for Venstre.

– Hva nå, Trine og Alta Venstre?

– Ja, hva nå? Vi kan ikke gi opp kampen for et likeverdig helsetilbud, og jeg skal fortsette å kjempe sammen med folk. Men nå er jeg ingen lykkelig Venstre-politiker. Dette er bokstavelig en skikkelig blåmandag.