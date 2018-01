– Økt dieselavgift rammer distriktene

nyheter

– Det vil være urettferdig for folk i distriktene, hvor langt færre har skaffet seg elbil enn i byene, sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF i en pressemelding.

Det er et politisk mål at det kun skal selges nullutslippsbiler fra 2025. Men dersom dette ikke er innen rekkevidde om noen år, åpner den nye Høyre, Venstre og Frp-regjeringen for å skru opp veibruksavgiften på diesel.

– Svært mange nordmenn har dieselbil. Spesielt i distriktene er det færre som har gjort overgangen til elbil, fordi utvalget av store, familievennlige elbiler fortsatt er for lite. Skal de bli straffet fordi de ikke har kunnet bytte ut bilen før? spør Sagedal.

Elbilskifte krever flere ladestasjoner der folk bor

Elbil har lenge vært et fenomen rundt byene og der det er tett med bomringer. I distriktene har utskiftningen gått saktere også på grunn av mangel på ladestasjoner.

– Hvis alle skal kjøpe elbiler fra 2025 må de kunne lade bilen også. Det krever et helt nytt tempo i byggingen av ladestasjoner der folk bor og reiser, sier Sagedal.