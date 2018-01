Venstre sier ja til regjering

nyheter

Det bekrefter Trine Skei Grande overfor NTB. Om Frp og Høyre også sier ja, er ennå ikke kjent.

Den historiske beslutningen ble tatt etter at Venstres landsstyremøte og stortingsgruppen sa ja til den fremforhandlede regjeringsplattformen søndag ettermiddag.

Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet har forhandlet om en felles regjeringsplattform på Jeløy Radio i Moss siden 2. januar.

Om også Fremskrittspartiet og Høyre sentrale organer sier ja til å utvide regjeringen med Venstre, er så langt ikke kjent. Begge partiene sitter i møter og diskuterer regjeringserklæringen søndag ettermiddag.

Det var like før klokka 14 at Venstres stortingsgruppe samlet seg og forlot landsstyremøtet for å fatte vedtaket.

Partilederne i Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet har varslet en pressekonferanse om regjeringsforhandlingene i ettermiddag.