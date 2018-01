– Skal dekke mer av behovet på Klinikk Alta

nyheter

En ny blågrønn regjering med Venstre ser dagens lys, med et eksplisitt løfte om å styrke spesialisthelsetjenestene ved Klinikk Alta. Likevel har de ikke fått gjennomslag for valgløftet om en egen helhetlig utredning.

I helsekapitlet for Jeløya-plattformen står det:

Regjeringen vil: Gjennomføre en prosess med kommunene i Vest-Finnmark om å bygge ut spesialisthelsetjenestetilbudet på klinikk Alta, slik at befolkningen får dekket en vesentlig større del av behovet for sykehustjenester der.

Stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt (Frp) medgir at det er skuffende at de ikke fikk med utredning.

– Det har vært jobbet knallhardt for dette fra Frp og Venstre, men det er nok gått en smule prestisje i saken. Samtidig er det spesielt og viktig at Klinikk Alta er spesielt nevnt i plattformen. Her ligger grunnlaget for å utvikle flere spesialisthelsetjenester og den kampen skal vi ta. For Frp betyr det en videre kamp for akuttjenester og fødeavdeling i Alta, sier Strifeldt til Altaposten.

– I plattformen ligger det vel ikke mer enn det som er nevnt tidligere, blant annet i forbindelse stortingsbehandlingen av dokument 8-forslaget?

– Det kan man sikkert være enig i, men jeg mener samtidig det som står i plattformen er en stor muligheter. Den akter vi å ta på alvor og jobbe knallhardt med, sier Strifeldt.