– Et steg videre for akuttfunksjoner

Venstre har vært det mest profilerte sykehuspartiet, men kravet om en sykehusutredning fikk de ikke med seg inn i regjeringsplattformen. To av de tre regjeringspartiene møtte på kvist fra statsministerpartiet, slik de også har gjort det i stortinget.

– Vi har kjempet for utredning i mange år, nå også både i stortinget og regjeringsforhandlingene, og må innse at dette kravet ikke får gjennomslag hos Høyre. Samtidig er jeg veldig glad for at Klinikk Alta har fått en plass i plattformen, noe som ikke hadde kommet uten vår årelange kamp og debatten i stortinget med Dokument 8-forslaget. Det mangelfulle helsetilbudet i Alta lar seg ikke overse, sier Noodt til Altaposten.

I plattformen står det at regjeringen vil gjennomføre en prosess med kommunene i Vest-Finnmark om å bygge ut spesialisthelsetjenestetilbudet på klinikk Alta, slik at befolkningen får dekket en vesentlig større del av behovet for sykehustjenester der.

– Slik jeg leser dette er det er steg videre for kravet om funksjonsfordeling og at Alta har akuttjenester og fødeavdeling i sikte. Får vi en vesentlig større del av behovet for helsetjenester utført i Alta, betyr det etter min mening at vi har gode muligheter, sier Noodt, som samtidig påpeker at det nå starter en ny prosess.

– Når det samtidig står at det skal gjennomføres en prosess sammen med kommunene, tolker jeg det dithen at regjeringen tar eierskap til prosessen og skal sikre vesentlig bedre tjenester i Alta. Målet i seg selv er jo ikke utredning, men at vi får sykehus til Alta, sier Noodt, og forsikrer at Venstre lokalt og regionalt tar kampen videre.