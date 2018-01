Vil stoppe tv-plombering

nyheter

Kulturdepartementet har nå sendt ut høringsforslaget som blant annet opphever muligheten til slippe tv-lisens dersom man plomberer tv-en.

En av årsakene til at dette har kommet opp er at stadig flere velger å plombere tv-apparatet og bruker strømmetjenester i stedet.

– Det er behov for å oppdatere og forenkle regelverket som gjelder for allmennkringkasting. Nå legger vi ut på høring et forslag som vil kunne bidra til at reglene vi har er i tråd med den teknologiske og markedsmessige utviklingen og publikums forventninger til allmennkringkasterne, og håper på mange og gode svar på høringen, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Dette er et av flere punkter som er foreslått endret i den nye kringkastingsloven, som Kulturdepartementet nå har sendt ut på høring. Høringsinstanser er en rekke medieselskaper, foreninger, samt offentlig forvaltning og Forbrukerrådet, for å nevne noen.

Kulturdepartementet foreslår endringer ulike bestemmelser i kringkastingsloven, kringkastingsforskriften og forskrift om fjernsynsmottakere.

Blant annet vil dette berøre oppnevning og sammensetning av Kringkastingsrådet, NRKs allmennkringkastingsoppdrag, tilgjengeliggjøring av tv-program, innkreving av kringkastingsavgiften og premiepresentasjoner.

Forslagene i høringsnotatet følger opp temaer som opprinnelig ble drøftet i stortingsmeldingen om allmennkringkasting fra 2015 om blant annet:

• Kringkastingsrådet (drøfting av alternativer til Kringkastingsrådet, avgrensning av rådets mandat, sammensetning, oppnevning og organisatorisk plassering)

• Overføring av vedtakskompetanse fra Kongen til Medietilsynet i saker som gjelder forhåndsgodkjenning av nye NRK-tjenester

• Skjerpede krav til NRK og kommersielle kringkastere når det gjeldert tilgjengeliggjøring av tv-program for personer med funksjonsnedsettelse

• Oppheving av adgangen for privatpersoner til å plombere fjernsynsmottakere

• Avgrensning av adgangen til å dispensere fra kringkastingsavgiften

• Presisering av reglene for premiepresentasjon i kringkastingsprogram

Høringsfristen er 23. februar 2018. Departementet vil legge frem et lovforslag for Stortinget så raskt som mulig etter dette.