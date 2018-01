Tre druknet i Finnmark

nyheter

Tre personer druknet i Finnmark i fjor. En av ulykkene skjedde ved Stjernøya i Alta.

Tallet kan sammenlignes med Troms, som bare hadde én, og Nordland, som hadde hele ti drukningsulykker.

Det er flest menn over 61 år som drukner, og oktober er den farligste måneden, skriver Tryg Forsikring i en pressemelding.

Møre og Romsdal topper den dystre statistikken som viser at 94 personer i landet druknet i 2017. Av dem var 82 menn og 12 kvinner. Så sent som i desember måned druknet det to personer. Drukning i forbindelse med bruk av båt og kajakk, samt fall fra land eller brygge utgjør en stor del av ulykkene. Talle fra Redningsselskapet viser at mannskapet på redningsskøytene reddet 33 personer fra drukning i fjor.

– Vi ser at mange drukningsulykker skyldes ulykker i forbindelse med bruk av båt og kajakk. Det er tragisk, og igjen må vi poengtere hvor viktig det er at folk bruker redningsvest og tar sikkerheten til sjøs på alvor, sier Monica Rimestad, Samfunnsansvarlig i Tryg Forsikring.