Hevder samfunnstopp hadde unge gutter på hotellrom i Alta

nyheter

Ifølge NRK skal den fengslete samfunnstoppen fra Troms ha invitert en eller flere unge gutter fra en barneverninstitusjon til sitt hotellrom på tidligere Park hotell i Alta. Saken går langt tilbake i tid, helt tilbake til 1990-tallet.

Regiondirektør Pål Christian Bergstrøm i Bufetat bekrefter overfor NRK at de har videreformidlet en bekymringsmelding til politiet. En mannlig ansatt, som er gått bort, skal ha fortalt om kritikkverdig kontakt og var opprørt over at det ikke ble tatt tak i hendelsen.

Samfunnstoppen i Troms ble pågrepet forrige uke og sitter varetektsfengslet i Tromsø. Han bestrider ifølge advokat Ulf Hansen opplysningene som kommer fram og kjenner seg ikke igjen i framstillingen.

Samfunnstoppen er i en annen sak siktet for å ha utnyttet sin stilling for å oppnå seksuell omgang. Mannen er siktet for brudd på både den gamle og den nye straffeloven. Det betyr at det er snakk om hendelser både før og etter 1. oktober 2015, melder NRK.

Varetektsfengsiingen er utvidet, men dette er anket, melder NRK Finnmark.

Siktelsen av samfunnstoppen ble torsdag ettermiddag utvidet til også å gjelde seksuell omgang og misbruk av stilling eller avhengighetsforhold, og utnyttelse av person under 18 år i en særlig sårbar livssituasjon.