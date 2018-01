Altaværingene mest fornøyd med bysenter

nyheter

Tallene fra Konjunkturbarometeret for Nord-Norge viser nemlig at Alta og Svolvær får høyest score av sine egne innbyggere på tilfredshet med handel og service.

10 byer med

I rapporten har de spurt 1.500 byboere i 10 nordnorske byer hva de mener om sine sentra. Der sammenligner de sin by med nabobyen, eller den byen man oftest ses opp mot. Følgende byer har vært med: Kirkenes, Hammerfest, Alta, Tromsø, Harstad, Svolvær, Narvik, Bodø, Mo i Rana og Sandnessjøen.

Fornøyde i Alta

Blant konklusjonene fra Finnmark:

– Altaværingen svært fornøyd med handels- og servicetilbudet i sentrum. Her blir det topp-plassering i landsdelen, sammen med Svolvær.

– I Hammerfest er man ikke like fornøyd med dette tilbudet, men desto mer fornøyd med serverings- og kulturtilbudet. I Hammerfest er tidligere lukkede industriområder omskapt til strandpromenade og plass for opplevelser gjennom kulturhuset Arktisk kultursenter. Hammerfest ligger helt i toppen i Nord-Norge her.

– De som bor i Kirkenes er ikke spesielt glad i sitt bysentrum. De synes heller ikke det har gått den riktige veien de siste ti årene. Det blir mye jumbo og nest-siste plass på Kirkenes i denne undersøkelsen. De fleste er likevel uenig i at Vadsø er en koseligere og mer livlig by.

Rykende uenige

Daglig leder Roger Ingebrigtsen i Agenda Nord-Norge, som forvalter barometeret, har følgende konklusjon når det gjelder holdningene i Alta og Hammerfest i en pressemelding.

– Altaværingene og hammerfestingene er rykende uenige om hvilket av de to bysentrene som er mest koselige eller mest livlige. Bypatriotismen er sterk i Alta og Hammerfest – og uenigheten kan være et resultat av rivalisering og konflikter på andre områder, påpeker Ingebrigtsen, og sikter nok til sykehussaken som har skapt sterke motsetninger i mer enn ti år.