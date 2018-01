nyheter

En mann, bosatt i Alta, er tiltalt for å ha skadet en dørvakt ved et utested i Alta. Ifølge tiltalen skal hendelsen ha funnet sted 28. mai i fjor.

– Han slo NN i hodet med et ølglass, slik at NN fikk et kutt i hodebunnen som måtte sys med tre sting.

Saken skal foreløpig opp for Alta tingrett i april.