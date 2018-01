Syklet mer i 2017

nyheter

Telleverkene som ble satt opp for noen år siden har fanget opp passerte syklister. Tallene viser at altaværingene har syklet mer siste året.

– Statens vegvesen lager en sammenstilling hvert år hvor alle sykkeltelleverk i kommunene i landsdelen er med. I tillegg får man vite klokkelsett og temperatur. Disse telleverkene teller også fotgjengere, men tall for disse vises ikke på barometeret, opplyser Gjermund Abrahamsen Vik i Alta kommune.

I tillegg til telleverkene som står ved Aronnesveien og Granshagen, har Statens vegvesen to tellepunkt til. Disse står på Elvebakken og ved Kvilekrysset.

I Alta har Granshagen-punktet klart flest passeringer gjennom året og i 2017 dro over 120 000 personer på to hjul forbi her. På Aronnesveien passerte over 60.000 i samme periode, langs Elvebakken over 40 000 og ved Kvilekrysset over 30 000, opplyser Sykkelbyen Alta.

Dette viser tallene:

– Ved Kvilekrysset har antall daglige passerte syklister (gjennomsnittet) gått ned fra 95 pr dag til 83 pr dag i 2017.

– Ved Elvebakken har det vært nedgang årlig siden 2013, fra 174 pr dag til 112 i 2017.

– Det daglige tallet for Granshagen har økt fra 207 (som hadde litt nedgang fra året før) til 331 i 2017.

– Aronnesveien har hatt litt nedgang årlig fra oppstart i 2014, men økt veldig fra 103 (2014) til 173 i 2017.