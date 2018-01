Kaos på hålkeføre

nyheter

Såpeglatte veier skaper store problemer i morgentimene i Alta. Politiet meldte klokken 08.30 at en buss har problemer på glatta og at det er behov for trafikkregulering.

Nå viser det seg at tre busser har problemer både ved rundkjøringen inn til flyplassen på Elvebakken, på Amtmannsnes og på Gargia-veien. I tillegg kjørte en Bring-trailer ut på Riksvei 93 i Øvre Alta.

– Vi har fått flere meldinger om glatt vei i Alta. Politiet ber førerne ta hensyn til føret, skriver Finnmark politidistrikt på Twitter.

Altaposten har også fått bekymringsmeldinger fra leserne.

– De ansvarlige må ta tak i dette og strø, før bilparken kommer i bevegelse på morgenkvisten.

Allerede tirsdag kveld var det nemlig store problemer i Kløfta. To trailere sperret veibanen og skapte kø i begge retninger.

Altapostens reporter på glatta kan opplyse klokken 09.00 i dag tidlig at disse bussene var tilbake i aksjon, samtidig som det strøs for harde livet på veiene.

Altaposten får samtidig opplyst at Gargia-bussen ikke kom fram til elevene etter utforkjørsel ved Pæska cirka klokken 07.15. Da var det altså ingen elever i bussen.

– Med værmeldingen fra i går burde det vært strødd langt tidligere, mener en beboer i området.

Freddy Eilertsen fra Viking opplyser at det kan bli krevende bilberging.

– De som skal ned fra Gargia bør gjøre det umiddelbart, ettersom veien nok blir stengt en periode i forbindelse med bergingen, sa han til Altaposten i titida i formiddag.